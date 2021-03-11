الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

وفاة محافظ تربة إثر حادث مروري على طريق «حضن – الطائف»

وفاة محافظ تربة إثر حادث مروري على طريق «حضن – الطائف»
0

تواصل – فريق التحرير :

توفي اليوم الخميس، محافظ محافظة تربة، عبدالعزيز بن محمد المفرجي، وذلك إثر تعرضه لحادث مروري على طريق حضن – الطائف.

من جانبها، قدمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة تربة، العزاء لذوي الفقيد -رحمه الله-، سائلين الله لهم الصبر وللفقيد الرحمة والمغفرة.

كما تقدم مكتب التعليم بالمحافظة، بالعزاء لذوي الفقيد، حيث جاء في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر : “نيابة عن منسوبي مكتب التعليم بتربة يتقدم مدير مكتب التعليم بتربة بصادق العزاء والمواساة لذوي سعادة محافظ تربة، الأستاذ عبدالعزيز بن محمد المفرجي، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم، سائلين الله له المغفرة والرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته” .

وأوضح مغردون أن المفرجي، توفي أثناء توجهه من مقر عمله إلى الطائف، وانهالت الدعوات بالرحمة والمغفرة للمفرجي، حيث قال سالم الشيباني: “رحم الله محافظ محافظة تربة، الأستاذ عبدالعزيز المفرجي، والذي توفي إثر حادث مروري، ربط الله على قلب أهله ومحبيه، كان نعم الرجل المحب لدينه ولوطنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

كما قال عطالله العصيمي: “وداعاً أخي الغالي أبو فيصل الأستاذ عبد العزيز بن محمد بن عبدالله المفرجي، محافظ محافظة تربة، الفقد أليم والخطب جلل صبر الله إخوتك وأهلك ومحبيك وذوي مفرج، عرفتك رجلاً محباً للخير والناس وجيرانك رحمك الله”.

مواد ذات صلة

«الديوان الملكي»: وفاة الأمير فهد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود

«الديوان الملكي»: وفاة الأمير فهد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود

وفاة وإصابة 4 أشخاص في حادث مروري بالجوف

وفاة وإصابة 4 أشخاص في حادث مروري بالجوف

صورة مروعة.. وفاة رجل أمن وإصابة مرافقه في حادث تصادم بجازان

صورة مروعة.. وفاة رجل أمن وإصابة مرافقه في حادث تصادم بجازان

«الديوان الملكي» : وفاة الأميرة لمياء بنت هذلول بن عبدالعزيز

«الديوان الملكي» : وفاة الأميرة لمياء بنت هذلول بن عبدالعزيز

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة