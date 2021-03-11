اختفاء طفل في ظروف غامضة بتبوك.. ووالده يناشد للبحث عنه (فيديو)

تواصل – فريق التحرير :

أطلق مغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، هاشتاق #مفقود_تبوك_الطفل_سويلم_العطوي، للبحث عن طفل مفقود منذ أيام في تبوك.

وتصدر الهاشتاق قائمة الأكثر تداولاً بالمملكة، حيث أشار المغردون إلى أن الطفل فُقد منذ 6 أيام بحي الصناعية في تبوك، داعين الله أن يرده إلى أهله سالماً.

ونشر والد الطفل مقطع فيديو يناشد خلاله البحث عن طفله، وعند التعرف إليه التواصل مع الجهات الأمنية، أو الاتصال به.

وشهد الهاشتاق تفاعلاً كبيراً من مشاهير وإعلاميين ومغردين، حيث قال الإعلامي مفرح الشقيقي: “الطفل سويلم العطوي اللهم أعده لأهله، وصبّر والديه حتى عودته، وأسعدهم برؤيته سالماً غانماً معافَى، تويتر كم ساهم التفاعل فيه بالوصول إلى مفقودين وتبليغ الجهات الأمنية في حال العثور عليهم ساهموا بالكتابة والدعاء” .

وقال المغرد فهد الهلولي: “الله يرده سالم معافى، اللهم اربط على قلوب ذويه وأفرحهم بعودته”، وأضاف مغرد آخر: “يارب بشر والديه بسلامته، وأقر أعينهم برؤيته طيبا معافى سالماً”.

وانهالت الدعوات بعودته لأهله سالماً وأن يلهمهم الله الصبر حتى عودته بإذن الله، فيما قام البعض الآخر بالدعوة لمبادرات للبحث عن الطفل وتفقد الكاميرات في الشوارع القريبة من مكان اختفائه.