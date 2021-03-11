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«التجارة» تكشف عن أعداد المتاجر الإلكترونية المُسجلة بمنصة «معروف»

«التجارة» تكشف عن أعداد المتاجر الإلكترونية المُسجلة بمنصة «معروف»
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة التجارة عن أعداد المتاجر الإلكترونية المسجلة في منصة “معروف”.

ووفقاً لـ”عكاظ”، أوضحت الوزارة أن أعداد المتاجر بلغ 113 ألف متجر إلكتروني، مؤكدة قيامها بمتابعة دورية للمتاجر المسجلة في المنصة.

وأكدت أنه في حال وجود متجر مخالف لأنظمة الوزارة يتم حذفه من الخدمة، حيث يمكن الإبلاغ عن أي مخالفة بالدخول لصفحة المتجر الإلكتروني المعني، والضغط على أيقونة «إبلاغ»، ومن ثم إنشاء البلاغ.

وحول أبرز الأنشطة الموجودة في منصة معروف، أوضحت الوزارة أن الأنشطة تشمل التسويق الإلكتروني، والمطابخ والمخبوزات، ومستلزمات المرأة، والإلكترونيات والإكسسوارات، والتصميم والطباعة، والخدمات الأكاديمية، وتخطيط المناسبات والحفلات، والحلول الإلكترونية.

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