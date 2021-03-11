تعرف على خطوات رفع إقرارات ضريبة السلع الانتقائية

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كشفت هيئة الزكاة والدخل، عن إمكانية التعرّف على كيفية رفع الإقرارات الضريبية لضريبة السلع الانتقائية خطوة بخطوة، وذلك من خلال منصة الرحلات التعليمية .

وأشارت إلى أن رفع الإقرارات الضريبية لضريبة السلع الانتقائية يتم عبر 6 خطوات كالتالي :

– سجل الدخول لحسابك بالبوابة الإلكترونية للهيئة.

– ادخل على أيقونة (الضرائب غير المباشرة).

– ادخل على أيقونة (الإقرارات الضريبية).

– اختر الإقرار من القائمة الجانبية، ومن ثم عبئه وقدمه.

– يتم استلام إشعار التقديم مع إمكانية تحميل نموذج الإقرار المعبأ.

– بعد مراجعة الإقرار من قبل موظف الهيئة، يتم إصدار فاتورة السداد.

كما تحتوي المنصة على مقاطع مرئية للشرح للكثير من الخدمات، ومن بينها تجديد وإلغاء المستودع الضريبي، والإقرارات الضريبية ودفع الضريبة، كيفية التبليغ عن التهرب الضريبي، وغيرها من دروس الشرح، حيث يمكن الدخول للمنصة عبر الرابط التالي :هنا.

وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل، قد ​دعت المكلفين الخاضعين لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهرَيْ يناير وفبراير الماضيَيْن، وذلك في موعدٍ أقصاه الخامس عشر من شهر مارس الجاري.

وحثت الهيئة المكلفين على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عبر (الموقع الإلكتروني) تفادياً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في المدة المحددة، بواقع 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار.

وتعد ضريبة السلع الانتقائية واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، التي تُفرَض على السلع ذات الآثار السلبية على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة، وتشمل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحلَّاة، والتبغ ومشتقاته.​