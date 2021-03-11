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نظارة ذكية للحماية من أشعة الكمبيوتر.. تعرّف على مميزاتها وسعرها

نظارة ذكية للحماية من أشعة الكمبيوتر.. تعرّف على مميزاتها وسعرها
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تواصل – وكالات:

أطلقت شركة “ريزر” نظارة ذكية جديدة باسم “Anzu” تقدم لمرتديها مزايا مختلفة ليس فقط أثناء اللعب، ولكن أيضاً أثناء العمل، وكذلك في أنشطة أوقات الفراغ.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن النظارة تجمع بين العدسات الواقية من الضوء الأزرق وأشعة UVA/UVB مع عناصر للتحكم باللمس وصوت Open-Ear والميكروفون في جهاز واحد يمكن ارتداؤه.

وتأتي النظارة بعدسات تقوم بفلترة الضوء الأزرق بنسبة 35%، مع حماية العينين من الضوء الساطع عند العمل على شاشة الكمبيوتر، ويمكن أيضاً تحويل النظارة الذكية إلى نظارة شمسية مع العدسات البديلة المرفقة بنسبة حماية 99٪ من أشعة UVA/UVB.

وبفضل الميكروفون المدمج يمكن أيضا استخدام النظارة لإجراء المكالمات الهاتفية أو مؤتمرات الفيديو، بالإضافة إلى استخدام المساعد الصوتي للهواتف الذكية، مع سطح يعمل بمثابة تحكم باللمس للمكالمات وتنشيط وضع اللعب.

وتم تجهيز النظارة ببطارية تبلغ فترة تشغيلها نحو 5 ساعات، مع العلم أنه إذا لم يتم ارتداء النظارة الذكية، فإنها تتحول إلى وضع الاستعداد، والذي يستمر لمدة أسبوعين تقريبا حتى يتم شحن النظارة مرة أخرى باستخدام كابل شحن USB.

وتتوفر النظارة بموديلين (مستدير ومربع) وبحجمين (S/M و L) مقابل نحو 200 دولار.

 

 

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