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تنفيذ حكم القصاص بجانٍ قتل مواطناً وزوجته بـإطلاق النار عليهما في الرياض

تنفيذ حكم القصاص بجانٍ قتل مواطناً وزوجته بـإطلاق النار عليهما في الرياض
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تواصل – واس :

أصدرت وزارة الداخلية اليوم ، بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة بمدينة الرياض ، وفيما يلي نص البيان:

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / محمد بن جابر بن محمد الشهراني (سعودي الجنسية) على قتل كل من / وجدان بنت ضيف الله بن هادي شراحيلي (سعودية الجنسية) وزوجها / مرشد بن عمر بن هادي شراحيلي (سعودي الجنسية) , وذلك بإطلاق النار عليهما مما أدى إلى وفاتهما وذلك بسبب خلاف بينهم.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور , وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته , وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصًا , وأيد الحكم من محكمة الاستئناف , ومن المحكمة العليا , وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا , وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور .

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني / محمد بن جابر بن محمد الشهراني اليوم الخميس 27 / 7 / 1442هـ بمدينة الرياض في منطقة الرياض .
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن , وتحقيق العدل , وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره, والله الهادي إلى سواء السبيل.

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