الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

هل يمكن لوافد العودة إلى المملكة بعد مغادرته بـ«بلاغ هروب»؟.. «الجوازات» توضح

هل يمكن لوافد العودة إلى المملكة بعد مغادرته بـ«بلاغ هروب»؟.. «الجوازات» توضح
0

تواصل – فريق التحرير:

جددت المديرية العامة للجوازات التأكيد على أن من يتم ترحيله من المملكة، لا يمكنه العودة مرة أخرى إلا لغرض الحج والعمرة.

وأوضحت” الجوازات” أن “التعليمات تنص على أن أي وافد تم ترحيله لا يمكنه العودة للمملكة إلا لغرض الحج والعمرة فقط”، وذلك رداً على استفسار أحد المتابعين على “تويتر” بشأن إمكانية إسقاط بلاغ هروب عن وافد غادر المملكة قبل أكثر من 5 سنوات،

تجدر الإشارة إلى أن “الجوزات” حددت 5 شروط يجب التحقُّق منها قبل إبلاغ صاحب العمل عن تغيب أو هروب العمالة لديه، وهي:-

  • أن تكون الإقامة سارية المفعول
  • ويكون البلاغ لمرة واحدة فقط لكل مكفول
  • ولا يمكن إلغاء بلاغ التغيب من “أبشر”، لكن يجب مراجعة إدارة الوافدين خلال 15 يومًا من تاريخ البلاغ.
  • ألا تكون هناك تأشيرة خروج نهائي صادرة للعامل.
  • إذا تجاوز البلاغ 15 يومًا لا يتم إلغاؤه بتاتًا، ويُحال إلى قائمة المراقبة ويُرحل وُيمنع من دخول المملكة.

 

 

مواد ذات صلة

إطلاق خدمة «مواعيد الشرطة» عبر «أبشر».. تعرّف على مزاياها

إطلاق خدمة «مواعيد الشرطة» عبر «أبشر».. تعرّف على مزاياها

«الموارد البشرية» تبحث سبل تذليل الصعوبات لخدمة المؤسسات الأهلية ومنسوبيها

«الموارد البشرية» تبحث سبل تذليل الصعوبات لخدمة المؤسسات الأهلية ومنسوبيها

هل يمكن لشركات الحج والعمرة تغيير نشاطها إذا طال أمد «كورونا»؟.. مسؤول يجيب (فيديو)

هل يمكن لشركات الحج والعمرة تغيير نشاطها إذا طال أمد «كورونا»؟.. مسؤول يجيب (فيديو)

توقعات الطقس: رياح مثيرة للأتربة تؤدي إلى انعدام الرؤية الأفقية.. ونصائح مهمة من خبراء الأرصاد

توقعات الطقس: رياح مثيرة للأتربة تؤدي إلى انعدام الرؤية الأفقية.. ونصائح مهمة من خبراء الأرصاد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>