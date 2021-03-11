هل يمكن لوافد العودة إلى المملكة بعد مغادرته بـ«بلاغ هروب»؟.. «الجوازات» توضح

تواصل – فريق التحرير:
جددت المديرية العامة للجوازات التأكيد على أن من يتم ترحيله من المملكة، لا يمكنه العودة مرة أخرى إلا لغرض الحج والعمرة.
وأوضحت” الجوازات” أن “التعليمات تنص على أن أي وافد تم ترحيله لا يمكنه العودة للمملكة إلا لغرض الحج والعمرة فقط”، وذلك رداً على استفسار أحد المتابعين على “تويتر” بشأن إمكانية إسقاط بلاغ هروب عن وافد غادر المملكة قبل أكثر من 5 سنوات،
تجدر الإشارة إلى أن “الجوزات” حددت 5 شروط يجب التحقُّق منها قبل إبلاغ صاحب العمل عن تغيب أو هروب العمالة لديه، وهي:-
- أن تكون الإقامة سارية المفعول
- ويكون البلاغ لمرة واحدة فقط لكل مكفول
- ولا يمكن إلغاء بلاغ التغيب من “أبشر”، لكن يجب مراجعة إدارة الوافدين خلال 15 يومًا من تاريخ البلاغ.
- ألا تكون هناك تأشيرة خروج نهائي صادرة للعامل.
- إذا تجاوز البلاغ 15 يومًا لا يتم إلغاؤه بتاتًا، ويُحال إلى قائمة المراقبة ويُرحل وُيمنع من دخول المملكة.