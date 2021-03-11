هل يمكن تطعيم شخص يعاني من حساسية ضوء الشمس بـ«لقاح كورونا»؟.. «الصحة» تجيب

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة، مدى إمكانية حصول شخص يعاني حساسية من ضوء الشمس على لقاح فيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″.

وأكدت وزارة الصحة في ردها على استفسار أحد المتابعين على “تويتر”، اليوم الخميس، أنه يمنع أخذ أي من اللقاحين (فايزر – أسترازينيكا) لمن لديه حساسية مفرطة معروفة للقاحين أو أحد مكوناتهما (بعد الجرعة الأولى)، مضيفة أن باقي أنواع الحساسية الشديدة هي محاذير يمكن معها إعطاء اللقاح تحت المراقبة”.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أكد أن الحساسية المفرطة لغير اللقاح والإرضاع لا يمنعان من أخذ لقاح فيروس كورونا.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة، أعلنت أمس الأربعاء، التوسع في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، وإمكانية الحجز مباشرة حسب المواعيد المتاحة؛ إذ يمكن الآن الدخول على تطبيق صحتي لحجز موعد في أقرب مركز لأخذ اللقاح من خلال الرابط التالي (هنا)