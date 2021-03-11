«الأرصاد» تكشف عن المسار المتوقع للعاصفة الترابية والمناطق المتأثرة

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توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار (قد تصل سرعتها إلى أكثر من 60كم/ساعة) وتتسبب في تكون عواصف ترابية تؤدي إلى شبه انعدام أو انعدام في الرؤية الأفقية بدءاً من يوم الخميس على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، حائل، والأجزاء الشرقية من منطقة تبوك) -بمشية الله تعالى-.

كما توقع المركز، أن يمتد تأثيرها يوم الجمعة لتشمل مناطق (الرياض، القصيم، الشرقية)، كذلك على منطقتى (مكة المكرمة، المدينة المنورة) خاصة على أجزائها الشرقية، بينما يتوقع أن يمتد تأثيرها على مناطق (نجران، عسير، الباحة) ابتداءً من يوم السبت – بمشيئة الله-.

تفاوت في درجات الحرارة

ويتوقع بمشيئة الله تعالى، أن يطرأ ارتفاع فى درجات الحرارة العظمى ابتداءً من يوم الخميس على معظم مناطق المملكة، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة ابتداءاً من يوم الجمعة خاصة على مناطق شمال ووسط وشرق المملكة.

ارتفاع الأموج

كما توقع المركز، أن يتسبب نشاط الرياح السطحية في ارتفاع للأمواج (قد يصل إلى أكثر من 7,5 متر) يوم الجمعة على سواحل منطقة تبوك (ضباء، الوجه، أملج) ومنطقة المدينة المنورة (ينبع).