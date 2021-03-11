وظائف شاغرة للجنسين في مستشفيات القوات المسلحة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى القوات المسلحة بالجنوب، ومستشفى القوات المسلحة بجازان، ومستشفى القوات المسلحة بنجران.

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي تقنية قلب (عدد 6 وظائف).

– أخصائي تمريض (عدد 60 وظيفة).

– فني تمريض/ عناية مركزة (عدد وظيفتين).

– فني تمريض/ عمليات (عدد 5 وظائف).

– فني تمريض/ طوارئ (عدد 3 وظائف).

– فني تمريض/ تنويم رجال ونساء (عدد 6 وظائف).

– أخصائي تمريض/ عناية مركزة (عدد 3 وظائف).

– أخصائي تمريض/ عمليات.

– طبيب استشاري جراحة مخ وأعصاب.

– أخصائي تمريض/ طوارئ.

– أخصائي تمريض/ تنويم رجال ونساء (عدد وظيفتين).

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).