الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

وظائف شاغرة للجنسين في مستشفيات القوات المسلحة

وظائف شاغرة للجنسين في مستشفيات القوات المسلحة
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى القوات المسلحة بالجنوب، ومستشفى القوات المسلحة بجازان، ومستشفى القوات المسلحة بنجران.

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي تقنية قلب (عدد 6 وظائف).

– أخصائي تمريض (عدد 60 وظيفة).

– فني تمريض/ عناية مركزة (عدد وظيفتين).

– فني تمريض/ عمليات (عدد 5 وظائف).

– فني تمريض/ طوارئ (عدد 3 وظائف).

– فني تمريض/ تنويم رجال ونساء (عدد 6 وظائف).

– أخصائي تمريض/ عناية مركزة (عدد 3 وظائف).

– أخصائي تمريض/ عمليات.

– طبيب استشاري جراحة مخ وأعصاب.

– أخصائي تمريض/ طوارئ.

– أخصائي تمريض/ تنويم رجال ونساء (عدد وظيفتين).

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

مواد ذات صلة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن يعلن عن وظائف إدارية شاغرة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن يعلن عن وظائف إدارية شاغرة

وزارة العدل تعلن نتائج المرشحين والمرشحات على وظائفها

وزارة العدل تعلن نتائج المرشحين والمرشحات على وظائفها

«خدمات الملاحة الجوية» تعلن توفر وظائف شاغرة.. رابط التقديم

«خدمات الملاحة الجوية» تعلن توفر وظائف شاغرة.. رابط التقديم

وظائف شاغرة عن بُعد للرجال والنساء.. رابط التقديم

وظائف شاغرة عن بُعد للرجال والنساء.. رابط التقديم

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>