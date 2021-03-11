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ارتفاع سعر الذهب ليسجل 1733 دولاراً للأوقية

ارتفاع سعر الذهب ليسجل 1733 دولاراً للأوقية
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تواصل – واس:

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، بعد أن تسببت بيانات ضعيفة للتضخم في الولايات المتحدة في توقف تقدم عوائد الخزانة والدولار.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 في المئة، ليصل إلى 1733.46 دولارًا للأوقية عند الساعة 0546 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ الثالث من مارس عند 1734.55 دولارًأ في وقت سابق، في حين زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.6 في المئة، لتصل إلى 1732.20 دولارًا.

وفي المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.5 في المئة، ليصل سعرها إلى 26.30 دولارًا للأوقية، فيما تراجع البلاديوم بنسبة 0.1 في المئة، ليسجل 2303.11 دولارات، بينما حقق البلاتين مكاسب بنسبة 1.1 في المئة، ليصل إلى 1216.32 دولارًا.

 

 

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