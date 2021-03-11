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طبيب: التدخين يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون

طبيب: التدخين يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون
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تواصل – فريق التحرير:

كشف طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي، عن ضرر جديد من أضرار التدخين على  الجهاز الهضمي.

وقال “الذيابي” في تغريدة على “تويتر”: إن التدخين من الأسباب المؤدية لظهور الزوائد اللحمية بالقولون، ويزيد خطر الإصابة والوفاة بسرطان القولون.

تجدر الإشارة إلى أن التدخين له عدة أضرار على الجهاز الهضمى، منها: التهابات المعدة والاثني عشر، وذلك بسبب أن مادة النيكوتين التي توجد في التبغ تحفز على إفراز المزيد من المفرزات الحامضية التي تعاكس الإفرازات التي تدخل في تركيب المعدة.

 

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