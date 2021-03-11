هل تلقي لقاح كورونا في مراكز «تأكد» يحتاج لوجود مرافق؟.. «الصحة» توضح

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة، أن أخذ اللقاح المُضاد لفيروس “كورونا” لا يتطلب البقاء بالمنزل لمدة أسبوع، مشيرةً إلى أن الحصول عليه من خلال مراكز “تأكد” يشترط وجود مُرافق لمن سيتلقى اللقاح.

جاء توضيح الوزارة في ردها على استفسارين بشأن مدى إمكانية الحصول من خلال مراكز “تأكد” على اللقاح دون مرافق، وكذلك مدى الحاجة للبقاء في المنزل وعدم الذهاب للعمل لمدة أسبوع بعد أخذه.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، عن التوسع في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا وإمكانية الحجز مباشرة حسب المواعيد المتاحة.

وأوضحت أنه يمكن الآن الدخول على تطبيق صحتي لحجز موعد في أقرب مركز لأخذ اللقاح، حيث تجاوزت الجرعات المعطاة من اللقاح 1.65 مليون جرعة.