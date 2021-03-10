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الشيخ الخثلان يوضح حكم التصدق بنية الشفاء ودفع البلاء (فيديو)

الشيخ الخثلان يوضح حكم التصدق بنية الشفاء ودفع البلاء (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الأستاذ الدكتور، سعد الخثلان، ‏‏رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، حكم التصدق بنية الشفاء من المرض أو دفع البلايا المستقبلية.

وقال “الخثلان” خلال برنامج “يستفتونك” المذاع عبر قناة الرسالة: “هناك ما يعرف بالتشريك في النية.. بأن يريد المتصدق التقرب من الله عزوجل ويريد مع ذلك أمراً دنيونياً كالشفاء من المرض أو دفع البلاء، وهو كذلك مثل الحج والتجارة، والصوم ورغبة إنقاص الوزن، ونحوذلك”.

وأكد “الخثلان” أن التشريك في النية مباح من جموع أهل العلم، وهي عكس الرياء تماما ولا تندرج تحته، ومن ثم إخراج الصدقة بنية الشفاء ودفع البلاء فلا بأس بها.

واستشهد الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بقول الله تعالى “ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم” ونزلت في عدد من الصحابة أرادوا الحج والتجارة معا ولكنهم تحرجوا من الأمر، فأنزل الله قرآنا يبيح ذلك.

وأضاف الخثلان: “من أدلة الإباحة في ذلك قول الله عزوجل عن سيدنا نوح لقومه (فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا” مشيرا إلى أن الاستغفار عبادة ولكنه جلب منافع كلها دنيوية.

واختتم رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية حديثه بالتأكيد على أنه لا بأس من “التشريك في النية”.

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