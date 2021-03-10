الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الصحة»: التوسع في حملة التطعيم ضد كورونا والحجز عبر «صحتي»

«الصحة»: التوسع في حملة التطعيم ضد كورونا والحجز عبر «صحتي»
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة عن التوسع في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا وإمكانية الحجز مباشرة حسب المواعيد المتاحة.

وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن الآن الدخول على تطبيق “صحتي” لحجز موعد في أقرب مركز لأخذ اللقاح من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت أمس الأربعاء، عن تسجيل (386) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (245) حالة، كما تم تسجيل (6) وفيات جديدة.

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى (380958) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (371583) حالة.

مواد ذات صلة

10 سمات في لقاحات كورونا المعتمدة بالمملكة.. تعرف عليها (إنفوجرافيك)

10 سمات في لقاحات كورونا المعتمدة بالمملكة.. تعرف عليها (إنفوجرافيك)

انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية.. بداية للحياة الطبيعية والمسؤولية على المواطن والمقيم

انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية.. بداية للحياة الطبيعية والمسؤولية على المواطن والمقيم

2 مليون خدمة قدمها التجمع الصحي الأول بالرياض في مسار «الرعائية الوقائية»

2 مليون خدمة قدمها التجمع الصحي الأول بالرياض في مسار «الرعائية الوقائية»

متحدث «الصحة»: الحساسية المفرطة لغير لقاح «كورونا» لا تمنع من التطعيم

متحدث «الصحة»: الحساسية المفرطة لغير لقاح «كورونا» لا تمنع من التطعيم

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>