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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

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برنامج خدمة ضيوف الرحمن يعلن عن وظائف إدارية شاغرة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن يعلن عن وظائف إدارية شاغرة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج خدمة ضيوف الرحمن عن توفر وظائف شاغرة ، لحملة درجة البكالوريوس أو الماجستير في ( إدارة الأعمال . الهندسة ، علوم المعلومات ، الاقتصاد ، الإحصاء) بالمسميات والشروط التالية:

1 – مدير مساعد التخطيط الاستراتيجي ، Strategic Planning Assistant Manager

  • درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الهندسة أو علوم المعلومات أو الاقتصاد أو الإحصاء أو أي مجال ذي صلة.
  • درجة الماجستير مؤهل زائد.
  • 4 – 6 سنوات من الخبرة في دور ذي صلة.
  • الخبرة في إدارة المخاطر ميزة إضافية.
  • خبرة في إدارة الأداء ومؤشرات الأداء الرئيسية وبطاقات قياس الأداء.

2 – مدير إدارة الأداء ، Performance Management Manager

  • درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الهندسة أو علوم المعلومات أو الاقتصاد أو الإحصاء أو أي مجال ذي صلة.
  • درجة الماجستير مؤهل زائد.
  •  5 سنوات من الخبرة في دور ذي صلة.
  • خبرة في إدارة الأداء ومؤشرات الأداء الرئيسية وبطاقات أداء الرصيد (شهادات KPI ميزة إضافية)

– وأوضح برنامج خدمة ضيوف الرحمن أنه يمكن الاطلاع على التفاصيل والتقديم من خلال الرابط (اضغط هنا).

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