برنامج خدمة ضيوف الرحمن يعلن عن وظائف إدارية شاغرة

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أعلن برنامج خدمة ضيوف الرحمن عن توفر وظائف شاغرة ، لحملة درجة البكالوريوس أو الماجستير في ( إدارة الأعمال . الهندسة ، علوم المعلومات ، الاقتصاد ، الإحصاء) بالمسميات والشروط التالية:

1 – مدير مساعد التخطيط الاستراتيجي ، Strategic Planning Assistant Manager

درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الهندسة أو علوم المعلومات أو الاقتصاد أو الإحصاء أو أي مجال ذي صلة.

درجة الماجستير مؤهل زائد.

4 – 6 سنوات من الخبرة في دور ذي صلة.

الخبرة في إدارة المخاطر ميزة إضافية.

خبرة في إدارة الأداء ومؤشرات الأداء الرئيسية وبطاقات قياس الأداء.

2 – مدير إدارة الأداء ، Performance Management Manager

درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الهندسة أو علوم المعلومات أو الاقتصاد أو الإحصاء أو أي مجال ذي صلة.

درجة الماجستير مؤهل زائد.

5 سنوات من الخبرة في دور ذي صلة.

خبرة في إدارة الأداء ومؤشرات الأداء الرئيسية وبطاقات أداء الرصيد (شهادات KPI ميزة إضافية)

– وأوضح برنامج خدمة ضيوف الرحمن أنه يمكن الاطلاع على التفاصيل والتقديم من خلال الرابط (اضغط هنا).