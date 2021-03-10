برنامج خدمة ضيوف الرحمن يعلن عن وظائف إدارية شاغرة

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أعلن برنامج خدمة ضيوف الرحمن عن توفر وظائف شاغرة ، لحملة درجة البكالوريوس أو الماجستير في ( إدارة الأعمال . الهندسة ، علوم المعلومات ، الاقتصاد ، الإحصاء) بالمسميات والشروط التالية:
1 – مدير مساعد التخطيط الاستراتيجي ، Strategic Planning Assistant Manager
- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الهندسة أو علوم المعلومات أو الاقتصاد أو الإحصاء أو أي مجال ذي صلة.
- درجة الماجستير مؤهل زائد.
- 4 – 6 سنوات من الخبرة في دور ذي صلة.
- الخبرة في إدارة المخاطر ميزة إضافية.
- خبرة في إدارة الأداء ومؤشرات الأداء الرئيسية وبطاقات قياس الأداء.
2 – مدير إدارة الأداء ، Performance Management Manager
- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الهندسة أو علوم المعلومات أو الاقتصاد أو الإحصاء أو أي مجال ذي صلة.
- درجة الماجستير مؤهل زائد.
- 5 سنوات من الخبرة في دور ذي صلة.
- خبرة في إدارة الأداء ومؤشرات الأداء الرئيسية وبطاقات أداء الرصيد (شهادات KPI ميزة إضافية)
– وأوضح برنامج خدمة ضيوف الرحمن أنه يمكن الاطلاع على التفاصيل والتقديم من خلال الرابط (اضغط هنا).