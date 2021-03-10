هوية مقيم الرقمية إجبارية أم اختيارية؟ متحدث الجوازات يجيب (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أوضح النقيب ناصر بن مسلط العتيبي، المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات، أن تحميل الهوية الرقمية للمقيم اختياري، وللمقيم الحرية المطلقة في تحميل الهوية الرقمية أو البقاء على الهوية المطبوعة.

وأضاف العتيبي، في مداخلة مع برنامج أخباركم على قناة “المجد”: “أن الهوية الرقمية الخاصة للمقيم، هي خدمة رقمية دشنها وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، وتأتي أسوة بهوية المواطن الرقمية التي أطلقتها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.

وقال العتيبي “أصبحت هذه الخدمة متاحة الآن، عبر تطبيق أبشر أفراد، تحت مسمى هوية مقيم الرقمية، وهي إحدى خطوات وزارة الداخلية لتسريع وتسهيل وتيرة التحول إلى وزارة رقمية، وبإمكان المقيمين الدخول للتطبيق وتحميل الهوية على الهواتف الذكية لمن أراد ذلك، ولمن أراد البقاء على الهوية المطبوعة فله حرية الاختبار، وبعد إصدار أو تجديد هوية مقيم يقوم بطلب إيصالها عبر خدمة البريد السعودي.

وأشار إلى أن المقيم له الحرية المطلقة في البقاء بالهوية المطبوعة أو التحويل للهوية الرقمية، حيث يمكنه الدخول عبر أبشر أفراد وتحميلها.