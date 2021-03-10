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القبض على المتلفظ بألفاظ مسيئة وخادشة للحياء على امرأتين في الخبر

القبض على المتلفظ بألفاظ مسيئة وخادشة للحياء على امرأتين في الخبر
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة محافظة الخبر، مساء اليوم الأربعاء، أنها تمكنت من إلقاء القبض على المتلفظ بألفاظ مسيئة وخادشة للحياء على امرأتين.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد بن شار الشهري، بأنه إشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يتلفظ على امرأتين في أحد الأماكن العامة بألفاظ مسيئة وخادشة للحياء، وتوثيق ذلك ونشره على حسابه، فقد تمكنت الجهات الأمنية بشرطة محافظة الخبر – بفضل الله – من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر.

وجرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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