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متحدث الحج: المبادرات تشمل إعفاء المنشآت من المقابل المالي لمدة 6 أشهر (فيديو)

متحدث الحج: المبادرات تشمل إعفاء المنشآت من المقابل المالي لمدة 6 أشهر (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة المهندس هشام السعيد، عن مميزات المبادرات التحفيزية للمنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة التي أقرها خادم الحرمين.

وقال وكيل الوزارة المساعد، في مداخلة لقناة “الإخبارية”: “ندرك الأثر الاقتصادي لتداعيات جائحة كورونا على جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية في المملكة والعالم، لذلك كانت حكومة المملكة تتخذ خطوات استباقية لتعافي أي قطاع يعمل في المملكة من بينها الحج والعمرة”.

وأكد أن موافقة المقام السامي الكريم على عدد من المبادرات التحفيزية للمنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة، تعد أمرًا هاما للقطاع الذي يشمل جميع الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين (نقل، خدمات، إيواء سكني).

وأضاف: قطاع الحج والعمرة كبير وله أثر اقتصادي في البلد وغيره من اقتصاديات دول العالم، مما يؤدي إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، مشيرًا إلى أن الكوادر الوطنية كلها تنهج نهج رؤية المملكة 2030، بالتنسيق مع القطاعات والوزارات كافة.

وأكد متحدث وزارة الحج والعمرة على أن المبادرات الجديدة تشمل إعفاء المنشآت ومرافق الإيواء من المقابل المالي للوافدين لمدة 6 أشهر، والإعفاء من الرسوم الجمركية، وتجديد تراخيص وزراة السياحة لمدة عام وغيرها من المميزات.

وصدرت موافقة المقام السامي الكريم على عدد من المبادرات التحفيزية للمنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة.

يأتي ذلك حرصًا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، على تخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة كوروناCovid-19 على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين.

وتأتي هذه المبادرات امتدادًا لجهود حكومة المملكة في مواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاعات العاملة في مجال الحج والعمرة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرًا من تداعيات هذه الجائحة.

 

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