10 سمات في لقاحات كورونا المعتمدة بالمملكة.. تعرف عليها (إنفوجرافيك)

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة عن 10 سمات مميزة للقاحات كورونا (كوفيد – 19) المعتمدة في المملكة.

وقالت الوزارة في إنفوجراف نشرته مديرية صحة جدة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إن اللقاحات المعتمدة داخل المملكة:

– حازت ثقة الأوساط العلمية والطبية العالمية.

– خضعت لاختبارات السلامة وتجربته قبل الموافقة عليها.

– أجيزت وأعتمدت من قبل هيئة الغذاء والدواء السعودية.

– حققت نسبة عالية من الفعالية والأمان.

– تُعطي علي جرعتين منفصلتين لكل شخص وتؤخذ عن طريق الحقن بالعضل.

– تقي من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته.

– متاحة بشكل مجاني للمواطنين والمقيمين.

– متاحة طوال أيام الأسبوع ومتوفرة في كافة مناطق المملكة.

– تعتبر أهم وسيلة لإيقاف الفيروس و تعد خطوة نحو العودة للحياة الطبيعية.

– مواعيد الحصول عليها عن طريق التسجيل في تطبيق صحتي.