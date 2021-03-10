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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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10 سمات في لقاحات كورونا المعتمدة بالمملكة.. تعرف عليها (إنفوجرافيك)

10 سمات في لقاحات كورونا المعتمدة بالمملكة.. تعرف عليها (إنفوجرافيك)
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة عن 10 سمات مميزة للقاحات كورونا (كوفيد – 19) المعتمدة في المملكة.

وقالت الوزارة في إنفوجراف نشرته مديرية صحة جدة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إن اللقاحات المعتمدة داخل المملكة:

– حازت ثقة الأوساط العلمية والطبية العالمية.
– خضعت لاختبارات السلامة وتجربته قبل الموافقة عليها.
– أجيزت وأعتمدت من قبل هيئة الغذاء والدواء السعودية.
– حققت نسبة عالية من الفعالية والأمان.
– تُعطي علي جرعتين منفصلتين لكل شخص وتؤخذ عن طريق الحقن بالعضل.
– تقي من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته.
– متاحة بشكل مجاني للمواطنين والمقيمين.
– متاحة طوال أيام الأسبوع ومتوفرة في كافة مناطق المملكة.
– تعتبر أهم وسيلة لإيقاف الفيروس و تعد خطوة نحو العودة للحياة الطبيعية.
– مواعيد الحصول عليها عن طريق التسجيل في تطبيق صحتي.

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