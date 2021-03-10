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«الجوازات» توضح خطوات تحميل الهوية الرقمية المتاحة عبر «أبشر» (فيديو)

«الجوازات» توضح خطوات تحميل الهوية الرقمية المتاحة عبر «أبشر» (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت المديرية العامة للجوازات، النسخة الرقمية من هوية مقيم، والمتاحة على تطبيق أبشر أفراد، وأوضحت طريقة تحميلها.

وقالت الجوازات السعودية عبر حسابها الرسمي على “تويتر” إنه يمكن استعراض هوية مقيم على الجوال بدون الاتصال بالإنترنت مع إمكانية عرض بيانات الهوية إلكترونياً من خلال رمز الاستجابة السريعة “كيو أر كود”.

وأضافت الجوازات أنه يمكن تحميل هوية مقيم من خلال الدخول على تطبيق أبشر أفراد واختيار خانة «خدماتي» ثم اضغط على «تحميل هوية مقيم الرقمية» ثم اضغط على خانة تحميل هوية مقيم في أسفل الصفحة.

 

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