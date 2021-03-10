مميزات جديدة تصل تطبيق «سناب شات».. «التايمر» وحفظ السنابات (فيديو)

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أعلن الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد، عن وصول مميزات جديدة لتطبيق “سناب شات” ومن ضمنها حفظ السنابات بدون الحاجة للسكرين شوت أو تصوير الشاشة، وكذلك ميزة “التايمر” في تصوير الفيديو.

وأوضح الرشيد أن الميزة الأولى هي ميزة “التايمر” في تصوير الفيديو، من خلال الضغط على زر التايمر لتحديد المدة قبل تصوير المقطع وكذلك تحديد مدة المقطع المراد تصويره.

وأضاف أن الميزة الثانية، وهي ميزة الحفظ في الدردشة وفكرتها تساعد في حفظ الصورة في المحادثة، من خلال اختيار وقتها بلا حدود من خلال المرسل، وتستطيع حفظ الصورة من خلال الضغط على الصورة أو واختيار حفظ الدردشة.

وتابع عبدالعزيز الرشيد أن هذه الميزات وصلت للبعض ومن المتوقع أن تصل لجميع المستخدمين خلال أيام قليلة.