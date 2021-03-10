«شؤون الحرمين» تستعرض الخطط الإعلامية لموسم شهر رمضان

تواصل – فريق التحرير:

بناءً على توجيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بضرورة إنشاء مجالس إدارية ولجان تطويرية في كل وكالة، عقدت وكالة العلاقات العامة والشؤون الإعلامية اجتماعًا خرجت من خلاله بإنشاء مجلسها الإداري لتطوير أعمالها.

كما جرت مناقشة أبرز الأعمال المتعلقة بها، ومن ضمنها الخطط الإعلامية لموسم شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1442هـ.

وجاء ضمن جدول أعمال الاجتماع طرح بعض نقاط متابعة أعمال الجهات الإعلامية المشاركة خلال الموسم، كما تمت مناقشة الأفكار التطويرية التي تسهم في إنتاج مواد إعلامية تبرز جهود الدولة -رعاها الله- في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وتحظى وكالة العلاقات العامة والشؤون الإعلامية أسوة ببقية الوكالات التابعة للرئاسة العامة بمتابعة حثيثة وتحفيز مستمر من قبل الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، انطلاقًا من رعاية القيادة الرشيدة – حماها الله- للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.