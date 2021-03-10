«الزكاة والدخل» تحدد آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية

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​دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المكلفين الخاضعين لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهرَيْ يناير وفبراير الماضيَيْن، وذلك في موعدٍ أقصاه الخامس عشر من شهر مارس الجاري.

وحثت الهيئة المكلفين على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عبر (الموقع الإلكتروني) تفادياً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في المدة المحددة، بواقع 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار.

ودعت هيئة الزكاة والدخل المكلفين الراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات بشأن ضريبة السلع الانتقائية، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر ((@Gazt_care، أو البريد الإلكتروني(info@gazt.gov.sa)، أو من خلال المحادثات الفورية عبر (موقع الهيئة).

وتعد ضريبة السلع الانتقائية واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، التي تُفرَض على السلع ذات الآثار السلبية على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة، وتشمل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحلَّاة، والتبغ ومشتقاته.​