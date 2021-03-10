«الموارد البشرية» توضح طريقة إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على شرطها الوحيد لإعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي.

وتلقى حساب خدمة العملاء التابع للوزارة استفسارا من أحد المستفيدين قال فيه: “أنا شغال مع شركة ثانية لازم أقدم استقالتي من أجل التفرغ للحصول على الإعفاء من المقابل المالي؟”.

وردَ الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية عبر”تويتر”: “تُعفَى المنشآت الصغيرة (9 عمال فأقل) من دفع المقابل المالي عن أربعة وافدين بشرط تفرغ مالكها للعمل فيها، وإضافة موظف سعودي.. وتعفى المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي عن اثنين من العمالة الوافدة، بشرط تفرغ مالكها للعمل فيها”.