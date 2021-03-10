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لقاح جديد مضاد لكورونا على شكل بخاخ للأنف ..إليك مميزاته

لقاح جديد مضاد لكورونا على شكل بخاخ للأنف ..إليك مميزاته
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تواصل – ترجمة:

رغم أن معظم دول العالم قد بدأت بالفعل في إجراء عملية تطعيم مواطنيها بأنواع مختلفة من لقاحات كورونا ، إلا أن محاولات تطوير طرق أخرى للتطعيم لا تزال قيد البحث.

وتعمل شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية تسمى Altimmunce ومقرها ولاية ماريلاند بالولايات المتحدة الأمريكية ، على تطوير لقاح جديد مضاد لفيروس COVID-19 على شكل رذاذ للأنف ، ويقول الباحثون في الشركة أن تلك الطريقة يمكن أن تكون أكثر فعالية في منع انتقال COVID-19 ، وخاصة عند الأطفال، وفقاً لموقع “timesofindia”.

ما هو الفرق بين لقاحات الأنف واللقاحات المحقونة؟
يتم حقن اللقاحات التقليدية في الجلد بمساعدة الحقن (الإبر). على العكس من ذلك ، فإن لقاحات الأنف تستهدف الفيروس الموجود في الأغشية المخاطية ويتم إعطاؤها عن طريق رش الرذاذ داخل الأنف وليس عن طريق الفم أو الذراع.

كيف تعمل لقاحات الأنف؟
يُعتقد أن معظم الفيروسات ، بما في ذلك تلك المرتبطة بـ SARs-COV-2 ، تدخل الجسم من خلال الغشاء المخاطي وتصيب الخلايا والجزيئات الموجودة في الأغشية المخاطية. ومع ذلك ، فإن لقاحات الأنف تعترض الفيروس في الأنف وتجعل جهاز المناعة لديك يصنع بروتينات في دمك وفي أنفك لمكافحة الفيروس. هذا أيضا يمنع الفيروس من مضاعفة العدد.

وبدأت الشركة الناشئة تجربتها للقاح داخل الأنف – AdCOVID – على مجموعة من 180 فردًا ، تتراوح أعمارهم بين 18 و 55 عامًا ، ودرست فعالية اللقاح ، إلى جانب نوع الآثار الجانبية التي يسببها وعدد الأجسام المضادة. والخلايا التائية التي تنتجها.

وقال الدكتور Buddy Creech ، مدير برنامج أبحاث اللقاح بجامعة فاندربيلت والذي يعمل مع Altimmune ، “إن توصيل اللقاحات مباشرة إلى مكان التعرض الأول للفيروس يعد ميزة”. “عادةً ، لا تصاب بـ COVID-19 في العضلة الدالية لذراعك – بل تصيب أنفك وعينيك وحلقك. لذلك من المنطقي أننا نرغب على الأقل في التفكير في لقاح يمكنه توليد بعض المناعة في فتحات الغشاء المخاطي “.

الفوائد المحتملة للقاحات بخاخات الأنف؟
بالمقارنة مع اللقاحات المحقونة وغير ذلك ، فإن لقاحات الأنف القدرة على تحفيز استجابة مناعية فورية من الغشاء المخاطي مباشرة ويمكن أن تحفز جهاز المناعة على إنتاج أجسام مضادة تعرف باسم الغلوبولين المناعي A يمكنها مكافحة الفيروسات المختلفة ، بما في ذلك SARs-COV-2.

بالإضافة إلى ذلك ، بخاخات الأنف فعالة من حيث التكلفة ويمكن تخزينها في أي مكان لأنها لا تحتاج إلى أي تبريد، كما أنها أسهل في الاستخدام وقد توفر مناعة سهلة.

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