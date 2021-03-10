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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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احرص على تناوله.. فوائد صحية مذهلة لتناول «المحار»

احرص على تناوله.. فوائد صحية مذهلة لتناول «المحار»
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت الجمعية الألمانية للتغذية، أن المحار يتمتع بفوائد صحية جمة، حيث إنه يعد منجماً للزنك الذي يتمتع بأهمية كبيرة للعديد من عمليات الأيض في الجسم.

وأضافت الجمعية أن الزنك يعمل أيضاً على تقوية جهاز المناعة، ويحفز إنتاج الهرمونات الجنسية، ويرفع مستوى هرمون الذكورة “التستوستيرون”.

كما يمتاز المحار بانخفاض سعراته الحرارية، حيث تحتوي 100 جرام من الجزء القابل للأكل من المحار على 66 سعراً حرارياً فقط. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر المحار غنياً باليود والبروتين عالي القيمة والنحاس والسيلينيوم.

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