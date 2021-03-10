الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تحذير من «الأمن السيبراني» بشأن ثغرات في منتجات «مايكروسوفت»

تحذير من «الأمن السيبراني» بشأن ثغرات في منتجات «مايكروسوفت»
شعار شركة مايكروسوفت. رويترز
0

تواصل – فريق التحرير :

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الأربعاء، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة حول ثغرات لمنتجات شركة مايكروسوفت، حيث أصدرت الشركة عدة تحديثات لمعالجة هذه الثغرات في عدد من منتجاتها.

وأوضح المركز عبر تغريدة على حسابه بتويتر، أن مستوى التحذير عالي الخطورة، وأنه يستهدف كل القطاعات، ويمكن للمهاجم استغلال الثغرات لتنفيذ برمجيات خبيثة عن بُعد، والكشف والإفصاح غير المصرح به للمعلومات، ورفع الصلاحيات لزيادة قدرته على التعديل في النظام، وتنفيذ هجمة انتحال الشخصية (Spoofing).

من جانبه أوصى الأمن السيبراني، بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت مايكروسوفت توضيحًا لهذه التحديثات من خلال الرابط التالي :هنا.

مواد ذات صلة

وزير التعليم: منصة مدرستي ستكون ضمن الأدوات الممكنة للطلبة في مجال الأمن السيبراني

وزير التعليم: منصة مدرستي ستكون ضمن الأدوات الممكنة للطلبة في مجال الأمن السيبراني

تحذير مهم من «الزكاة والدخل» بشأن محاولات التصيد الإلكتروني والاحتيال المالي باسمها

تحذير مهم من «الزكاة والدخل» بشأن محاولات التصيد الإلكتروني والاحتيال المالي باسمها

«مايكروسوفت» تصدر نسخة متكاملة من تطبيق Office الموحد لأجهزة «آيباد»

«مايكروسوفت» تصدر نسخة متكاملة من تطبيق Office الموحد لأجهزة «آيباد»

«أرامكو» تطلق تقنية «صمام البيانات» لتأمين المعلومات.. التفاصيل الكاملة

«أرامكو» تطلق تقنية «صمام البيانات» لتأمين المعلومات.. التفاصيل الكاملة

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة