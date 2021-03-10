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مقطع متداول.. سيارة مسرعة تصدم مركبة من الخلف بالرياض وقائدها يفر هارباً

مقطع متداول.. سيارة مسرعة تصدم مركبة من الخلف بالرياض وقائدها يفر هارباً
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لحادث تصادم بتقاطع طريق العروبة مع العليا العام في الرياض.

وأظهر الفيديو، سيارة مسرعة تصطدم بأخرى من الخلف، ثم يفر قائدها هارباً إلى أحد الأحياء -بحسب مغردون-.

وأوضحوا أنه أثناء هروبه داخل الحي اصطدم بسيارة أخرى وتسبب في إصابة قائدها، ثم هرب ثانية من الموقع بعد أن تسبب في تلفيات بالمركبتين.

 

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