«خرجت ولم تعد».. «الجوازات» توضح طريقة إسقاط اسم الخادمة من قائمة المكفولين

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للجوازات كيفية إسقاط اسم خادمة من قائمة المكفولين حال سفرها خارج المملكة وعدم عودتها مرة أخرى.

وأبانت “الجوازات” في ردها على استفسار أحد المتابعين على “تويتر”، أنه يتم إسقاط تأشيرة العمالة المنزلية آلياً بخرج ولم يعد بعد مرور ٦ أشهر من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة.

وتابعت “الجوازات” أنه يتم إسقاط التأشيرة كذلك من خلال التواصل مع خدمة “الرسائل والطلبات” عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، بعد ٣٠ يوماً من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة.

الجدير بالذكر أنخدمة “الرسائل والطلبات” المتاحة عبر منصةأبشر،⁩ تمكّن المستفيدين من خدماتالجوازاتمن رفع ملاحظاتهم التي قد تواجههم في منصة أبشر وتعيقهم من إنهاء معاملاتهم إلكترونياً.