هل هناك تاريخ محدد لإعادة فتح التسجيل في «حساب المواطن»؟.. البرنامج يوضح

تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن، أنه لا يوجد تاريخ محدد حتى الآن لإعادة فتح التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدعم.

جاء ذلك ردا على بعض الاستفسارات التي وردت لحساب خدمة العملاء على تويتر، بشأن موعد إعادة فتح التسجيل في البرنامج، وجاء الرد كالتالي: “لا يوجد تاريخ محدد، علماً أنه يتم مراجعة ضوابط البرنامج بشكل دوري”.

وكان حساب المواطن، قد أعلن أمس عن بدء إيداع دعم الدفعة الـ40 للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن، وسيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء.

ويتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

وحث البرنامج، سابقا على أهمية تعديل البيانات عند حدوث أي تغيير عليها، وأشار إلى أن الفترة المحددة لتعديل البيانات المضافة على برنامج حساب المواطن عند حدوث أي تغيير هي 15 يوماً.

شروط الأهلية والاستحقاق

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاما.

ودعا البرنامج المستفيدين للتحقق من النتائج عبر تسجيلهم للدخول على بوابة حساب المواطن الإلكترونية ، وذلك من خلال الرابط التالي:هنا.