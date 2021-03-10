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رسالة جديدة من «واتساب» لمستخدميه تعيد أزمة تحديث سياسة الخصوصية

رسالة جديدة من «واتساب» لمستخدميه تعيد أزمة تحديث سياسة الخصوصية
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تواصل – وكالات:

تلقى الكثير من مستخدمي تطبيق “واتساب” إشعارات بضرورة الموافقة على التحديثات الجديدة.

وتكررت رسائل التطبيق بالشروط الجديدة، بالإضافة لتضمنها لإشعار جاء فيه: “يرجى قبول هذه التحديثات لمواصلة استخدام WhatsApp”.

بالإضافة إلى ذلك، أوضحت الشركة ما سيحدث لمن لا يقبل بالشروط الجديدة، بحسب ما نقل موقع Gizchina.

ووفقا للمطورين، لن يحذف WhatsApp حساباتهم، ومع ذلك، لن يتمتع هؤلاء المستخدمون بوظائف المراسلة الكاملة حتى يقبلوا الشروط الجديدة، وفي غضون فترة زمنية قصيرة، سيتمكن المستخدمون من تلقي المكالمات والإشعارات، لكن لن يتمكنوا من تلقي الرسائل وإرسالها من التطبيق.

وإذا كان المستخدمون لا يزالون لا يستجيبون لمثل هذا الإقناع، فسيتم حذف حساباتهم، وبحسب السياسة الرسمية للشركة، فإن هذا يتطلب “120 يوما من عدم النشاط”.

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