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«سامسونج» تطلق هاتف للاستخدامات الشاقة.. تعرّف على المزايا

«سامسونج» تطلق هاتف للاستخدامات الشاقة.. تعرّف على المزايا
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت شركة سامسونج هاتفها الذكي الجديد جالاكسي XCover 5 المخصص للاستخدامات الشاقة.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن باقة التجهيزات القياسية للهاتف الجديد تشتمل على شاشة قياس 5.3 بوصة وبدقة وضوح 1480× 720 بيكسل.

وعلى عكس الموديلات الأخرى المخصصة للاستخدامات الشاقة يأتي هاتف غالاكسي XCover 5 بكاميرا سيلفي بدقة 5 ميغابيكسل مركبة في إطار الشاشة العلوي السميك نسبياً، وليس في ثقب الشاشة، مع كاميرا رئيسية على الجانب الخلفي بدقة 16 ميغابيكسل.

ويعتمد الهاتف على معالج Exynos 850 وذاكرة وصول عشوائي سعة 4 غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 64 غيغابايت، والتي يمكن توسيعها عن طريق استعمال بطاقة الذاكرة microSD الخارجية.

وتروج الشركة الكورية الجنوبية لهاتفها الذكي الجديد من خلال بطارية سعة 3000 مللي أمبير ساعة، والتي يمكن استبدالها بسهولة، وهو ما يعمل على إطالة العمر الافتراضي للجهاز.

ويتم إعادة شحن البطارية عن طريق منفذ USB-C بقدرة تصل إلى 15 وات، مع الاعتماد على نظام التشغيل جوجل أندرويد 11.

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