واقعة مُفجعة في الكويت.. طفل يشنق نفسه بـ«عقال» تأثراً بلعبة إلكترونية

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فارق طفل كويتي يبلغ من العمر 8 سنوات الحياة، بعد أن شنق نفسه بـ”عقال” ربطه حول عنقه وتعليق نفسه بنافذة في منزل عائلته بمنطقة سعد العبد الله في محافظة الجهراء.

ووفقاً لصحيفة «الراي» الكويتية، فإن الطفل أقدم على تعليق نفسه بهذه الطريقة تأثراً بإحدى الألعاب الإلكترونية، وقد حاولت أسرته إنقاذه وإسعافه إلا أنه فارق الحياة.

وقال الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام في وزارة الداخلية الكويتية اللواء فراج الزعبي: إن التحقيقات الأولية مع ذوي الطفل بينت أنه قام بربط نفسه بالعقال في ديوانية منزل ذويه، وقد تم تسجيل القضية وإحالتها لجهة الاختصاص للوقوف على أسباب الانتحار.

وناشد اللواء الزعبي، أولياء الأمور بأن يكونوا على إلمام بما تحتويه أجهزة أبنائهم من تطبيقات وبرامج، خاصة أن منها ما يشجع على الانتحار عبر وسائل مختلفة.