الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تعرف على أبرز تعديلات نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد

تعرف على أبرز تعديلات نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد
0

تواصل – فريق التحرير:

نشرت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أبرز تعديلات نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد الذي أقره مجلس الوزراء، وكذلك أبرز العقوبات والتعديلات عليها.

وأوضحت الهيئة أن النظام الحالي يشمل ما يلي:

• نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

• شهادة جامعية أو مؤهل أعلى في تخصص المحاسبة أو أي تخصص ذو علاقة بالمهنة

• يجيز لغير المتفرغ مع تحديد حد أقصى لمزاولة مهنة المحاسب القانوني

• خبرة سنة واحدة لاستخراج ترخيص مزاولة مهنة المحاسب القانوني

وكان النظام في السابق يشمل ما يلي:

– نظام المحاسبين القانونيين

– اشتراط تخصص المحاسبة للحصول على ترخيص مزاولة مهنة المحاسب القانوني

– اشتراط التفرغ لمزاولة مهنة المحاسب القانوني

– اشتراط خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات لاستخراج ترخيص مزاولة مهنة المحاسبة القانوني

– كما نشرت هيئة المحاسبين عقوبات نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد كالتالي:

وأوضحت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أن العقوبة تصل حالياً السجن إلى خمس سنوات وغرامة 2 مليون ريال، بالإضافة لعقوبات إضافية تشمل الإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد عن سنة، وإلغاء عضويته بالهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

وكانت العقوبة في السابق كالتالي: “تصل عقوبة السجن إلى سنة وغرامة مائتي ألف ريال”.

مواد ذات صلة

وظائف شاغرة للجنسين بـ الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

وظائف شاغرة للجنسين بـ الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

مصادر: رفض توصية بالسماح للمحاسبين القانونيين للترافع في المنازعات الضريبية

مصادر: رفض توصية بالسماح للمحاسبين القانونيين للترافع في المنازعات الضريبية

قريباً.. بعثات دراسية خارجية في تخصص «المحاسبة»

قريباً.. بعثات دراسية خارجية في تخصص «المحاسبة»

«هيئة المحاسبين» تطلق مبادرة التسجيل المهني.. الرابط والشروط

«هيئة المحاسبين» تطلق مبادرة التسجيل المهني.. الرابط والشروط

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة