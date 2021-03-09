تعرف على أبرز تعديلات نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد

تواصل – فريق التحرير:
نشرت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أبرز تعديلات نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد الذي أقره مجلس الوزراء، وكذلك أبرز العقوبات والتعديلات عليها.
وأوضحت الهيئة أن النظام الحالي يشمل ما يلي:
• نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
• شهادة جامعية أو مؤهل أعلى في تخصص المحاسبة أو أي تخصص ذو علاقة بالمهنة
• يجيز لغير المتفرغ مع تحديد حد أقصى لمزاولة مهنة المحاسب القانوني
• خبرة سنة واحدة لاستخراج ترخيص مزاولة مهنة المحاسب القانوني
وكان النظام في السابق يشمل ما يلي:
– نظام المحاسبين القانونيين
– اشتراط تخصص المحاسبة للحصول على ترخيص مزاولة مهنة المحاسب القانوني
– اشتراط التفرغ لمزاولة مهنة المحاسب القانوني
– اشتراط خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات لاستخراج ترخيص مزاولة مهنة المحاسبة القانوني
– كما نشرت هيئة المحاسبين عقوبات نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد كالتالي:
وأوضحت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أن العقوبة تصل حالياً السجن إلى خمس سنوات وغرامة 2 مليون ريال، بالإضافة لعقوبات إضافية تشمل الإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد عن سنة، وإلغاء عضويته بالهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
وكانت العقوبة في السابق كالتالي: “تصل عقوبة السجن إلى سنة وغرامة مائتي ألف ريال”.
أبرز تعديلات#نظام_مهنة_المحاسبة_والمراجعةالجديد.pic.twitter.com/qeNxReRX9Z
— الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (@socpa_ksa)March 9, 2021
عقوبات#نظام_مهنة_المحاسبة_والمراجعةالجديد.pic.twitter.com/fqqux3X36Q
— الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (@socpa_ksa)March 9, 2021