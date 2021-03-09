تعرف على أبرز تعديلات نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد

تواصل – فريق التحرير:

نشرت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أبرز تعديلات نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد الذي أقره مجلس الوزراء، وكذلك أبرز العقوبات والتعديلات عليها.

وأوضحت الهيئة أن النظام الحالي يشمل ما يلي:

• نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

• شهادة جامعية أو مؤهل أعلى في تخصص المحاسبة أو أي تخصص ذو علاقة بالمهنة

• يجيز لغير المتفرغ مع تحديد حد أقصى لمزاولة مهنة المحاسب القانوني

• خبرة سنة واحدة لاستخراج ترخيص مزاولة مهنة المحاسب القانوني

وكان النظام في السابق يشمل ما يلي:

– نظام المحاسبين القانونيين

– اشتراط تخصص المحاسبة للحصول على ترخيص مزاولة مهنة المحاسب القانوني

– اشتراط التفرغ لمزاولة مهنة المحاسب القانوني

– اشتراط خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات لاستخراج ترخيص مزاولة مهنة المحاسبة القانوني

– كما نشرت هيئة المحاسبين عقوبات نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد كالتالي:

وأوضحت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أن العقوبة تصل حالياً السجن إلى خمس سنوات وغرامة 2 مليون ريال، بالإضافة لعقوبات إضافية تشمل الإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد عن سنة، وإلغاء عضويته بالهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

وكانت العقوبة في السابق كالتالي: “تصل عقوبة السجن إلى سنة وغرامة مائتي ألف ريال”.