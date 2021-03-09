الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الأحساء.. الشاب «معاذ» يكشف سبب تطوعه لخدمة الأهالي في موجة الغبار (فيديو)

الأحساء.. الشاب «معاذ» يكشف سبب تطوعه لخدمة الأهالي في موجة الغبار (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

تحدث الشاب الذي ظهر بمقطع فيديو ينظم عملية الدخول لأحد مراكز اللقاحات بالأحساء، ويُدعى مُعاذ السعيد، عن تفاصيل تطوعه في ظل هذه الأجواء.

وأكد الشاب معاذ، خلال لقائه في برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن والدته كانت السبب الرئيسي في التطوع لخدمة أهالي الأحساء خلال ذلك اليوم.

وأوضح أن والدته طالبته بالنزول للقيام بدوره في خدمتهم والتخفيف على الأهالي ومساعدتهم في ظل هذه التقلبات الجوية.

وتابع الشاب معاذ السعيد أنه بذل برفقة صديق له مساعي كبيرة لحماية الأشخاص القاصدين لمركز اللقاحات، وذلك من خلال مطالبتهم بعدم فتح النوافذ حتى لا يتأثروا بالأجواء والغبار.

مواد ذات صلة

«الأرصاد» تنبّه أهالي المدينة: رياح نشطة وأتربة مثارة على هذه المحافظات حتى الـ8 مساءً

«الأرصاد» تنبّه أهالي المدينة: رياح نشطة وأتربة مثارة على هذه المحافظات حتى الـ8 مساءً

توقعات «الأرصاد»: رياح مثيرة للأتربة والغبار على مكة والمدينة وسماء غائمة بهذه المناطق

توقعات «الأرصاد»: رياح مثيرة للأتربة والغبار على مكة والمدينة وسماء غائمة بهذه المناطق

تنبيه من «الأرصاد»: رياح نشطة وأتربة مثارة على «المدينة» حتى الـ4 مساءً

تنبيه من «الأرصاد»: رياح نشطة وأتربة مثارة على «المدينة» حتى الـ4 مساءً

«الأرصاد» تنبّه: رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة حتى الـ9 مساءً

«الأرصاد» تنبّه: رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة حتى الـ9 مساءً

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة