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«الأمن العام» ينشر تفاصيل العمليات الأمنية الأخيرة.. ويكشف هوية الجناة (فيديو)

«الأمن العام» ينشر تفاصيل العمليات الأمنية الأخيرة.. ويكشف هوية الجناة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الأمن العام تفاصيل العمليات الأمنية التي نفذتها الشرطة خلال الأيام الماضية، وكشف هوية المتورطين في العديد من الجرائم بمختلف مناطق المملكة.

ونشر الأمن العام، مقطع فيديو عبر “تويتر” للحظة إلقاء القبض على 9 مقيمين من الجنسية الباكستانية والهندية، تورطوا في سرقة القواطع النحاسية والمواد الكهربائية من محطات توزيع الكهرباء ومبان تحت الإنشاء.

وتمكن الأمن العام، من توقيف مقيم من الجنسية الباكستانية، لقيامه بتوثيق ونشر مقاطع فيديو متنوعة لرجال الأمن في الميدان، كما ضبط بحوزته مبالغ مالية مجهولة المصدر.

كما ضبط مقيمين من الجنسيتين المصرية واليمنية، قاما بسرقة 40 بطارية شحن لأبراج شركات الاتصالات من عدة مواقع، فيما تمكنت من القبض على 8 مواطنين ومقيم من القبائل النازحة، قاموا بالاعتداء على المارة وسلب الأموال والمقتنيات بالقوة، ونشل الحقائب النسائية باستخدام الدراجات النارية.

وأوقف 4 مقيمين من الجنسية الباكستانية قاموا بسرقة معدات ومواد بناء من مبانٍ تحت الإنشاء، وتقدر قيمة المسروقات بـ275 ألف ريال.

وأطاح الأمن العام بأربعة مقيمين من الجنسية السورية، ارتكبوا جرائم نصب واحتيال، تمثلت في إنشاء مواقع إلكترونية لشركات وهمية والترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاستثمار فيها، وبلغ إجمالي المبالغ التي حصلوا عليها 152 مليون ريال.

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