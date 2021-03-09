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«الزعاق» يتوقع تقلبات جوية نهاية الأسبوع.. رياح نشطة وغبار يحجب الرؤية

«الزعاق» يتوقع تقلبات جوية نهاية الأسبوع.. رياح نشطة وغبار يحجب الرؤية
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تواصل – فريق التحرير:

توقع د. خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، تقلبات جوية يومي الخميس والجمعة القادمين بعدة مناطق.

وقال الزعاق، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “تشير التوقعات إلى أن هنالك رياح سطحية ناهضة تؤثر على كل مناطق المملكة بتمرحل زحزاح مثيرة للأتربة الزاحفة والغبار العالق في الأماكن المكشوفة”.

وأضاف د. خالد الزعاق: “على سالكي الطرق التنبه، وتشمل الحالة ‎الحدود الشمالية، الجوف، حائل، الحفر، القصيم، عفيف، الصمان، الرياض، السليل، نجران”.

توقعات الأرصاد لطقس الغد

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الأربعاء بمشيئة الله، طقساً مستقراً بوجه عام على معظم مناطق المملكة.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يطرأ ارتفاع في درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة العربية السعودية.

حالة البحر الأحمر والخليج العربي

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة، على الجزئيين الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-50كم/ساعة، وارتفاع الموج
من متر إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

أما حالة الخليج العربي فتكون الرياح السطحية شمالية الى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة، ارتفاع الموج
من متر الى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

أعلى وأقل درجة حرارة متوقعة

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة غدا فتسجل مكة 37 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل طريف 8 درجات مئوية كأقل درجة حرارة.

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