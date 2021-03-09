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خطوة بخطوة.. طريقة مبايعة المركبة إلكترونياً عبر «أبشر» (فيديو)

خطوة بخطوة.. طريقة مبايعة المركبة إلكترونياً عبر «أبشر» (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور إتاحة خدمة إتمام عملية مبايعة المركبات إلكترونيا عبر منصة “أبشر”.

وأوضح حساب المرور عبر موقع “تويتر” أن خدمة مبايعة المركبات عبر أبشر تتم عبر تسجيل الدخول على منصة أبشر، ثم اختيار خدمة المركبات، يتبعها خيار مبايعة المركبات، ثم إدخال البائع بيانات المركبة، بعدها يقبل المشتري الطلب ويحول المبلغ للبنك الوسيط”.

وأشار “المرور” إلى أنه عقب إتمام العملية تصل المشتري استمارة المركبة ويتم تحويل المبلغ إلى حساب البائع”.

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