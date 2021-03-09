الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

استشاري طب أطفال يحذر من هجر القرآن إلى وسائل التواصل

استشاري طب أطفال يحذر من هجر القرآن إلى وسائل التواصل
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد الدكتور سعود العمر، استشاري طب الأطفال والمراهقين، على أهمية استغلال الوقت في قراءة وتدبر القرآن، محذراً الأطفال والمراهقين والكبار أيضا من هجر القرآن لمصلحة وسائل التواصل الاجتماعي.

وغرد “العمر” على “تويتر” قائلا: “لازلنا نضحك على أنفسنا في هجر القرآن بحجة ضيق الوقت، ونحن نهدر الساعات في وسائل التواصل، والقرآن أنفع ما شغلت به وقتك”.

وتابع: “انتبه فالجوارح تشهد والشهود تدون.. ثم أعلم أن القرآن لايحتاج لوقت، إنما وقتك يحتاج إلى القرآن، فهو بركته وأنسه والنور الدي يسبر أغوار روحك ليضيء عتمة قلبك”.

وأثنى عدد كبير من المغردين على طرح الدكتور العمر، مؤكدين على أهمية العودة إلى القرآن وترشيد التعامل مع الوسائل الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

مواد ذات صلة

«حقوق الإنسان»: استغلال الأطفال من أجل الشهرة جريمة تستوجب العقوبة

«حقوق الإنسان»: استغلال الأطفال من أجل الشهرة جريمة تستوجب العقوبة

طفرة تكنولوجية.. استخدام الذكاء الاصطناعي لكشف «مزاج» رواد مواقع التواصل

طفرة تكنولوجية.. استخدام الذكاء الاصطناعي لكشف «مزاج» رواد مواقع التواصل

إحصائية: 25 مليون مستخدم لمواقع التواصل في المملكة.. وهذا التطبيق يتصدر

إحصائية: 25 مليون مستخدم لمواقع التواصل في المملكة.. وهذا التطبيق يتصدر

تقرير يكشف أعداد مستخدمي مواقع التواصل في المملكة والتطبيق الأكثر انتشاراً

تقرير يكشف أعداد مستخدمي مواقع التواصل في المملكة والتطبيق الأكثر انتشاراً

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة