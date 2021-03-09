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2 مليون خدمة قدمها التجمع الصحي الأول بالرياض في مسار «الرعائية الوقائية»

2 مليون خدمة قدمها التجمع الصحي الأول بالرياض في مسار «الرعائية الوقائية»
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تواصل – فريق التحرير:

كشف تجمع الرياض الصحي الأول، عن نجاح مسار الرعاية الوقائية في تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التوعوية التي ركزت على الحفاظ على صحة المجتمع وسلامته في مواجهة الجائحة، وذلك في نطاق التجمع الأول و يعتبر أحد أهم المسارات في نموذج الرعاية الصحية، حيث يعنى بتقديم الدعم والمساندة للأفراد لتمكينهم من البقاء بصحة جيدة، وذلك من خلال تزويدهم بالمعرفة اللازمة لخلق بيئة صحية آمنة.

وتفصيلاً أوضح : “التجمع الأول”، أن عدد المستفيدين من برنامج الحملات التوعوية بلغ حوالي 1,985,762 مستفيد حيث يقدم الأنشطة المتنوعة لتعزيز الصحة وسبل وقاية متوافقة مع احتياجات المجتمع والخدمات المقدمة، حيث يهدف هذا البرنامج إلى الكشف المبكر للأورام، والأمراض المزمنة، وكذلك تعزيز صحة المرأة والطفل.

ومن أهم برامج المسار: برنامج المدرب الصحي وهو خدمة يقدمها مجموعة من الكوادر الصحية المدربة لتمكين ودعم الأفراد الاصحاء وغيرهم لتحسين نمط حياتهم من خلال تجنب عوامل الخطورة وتحقيق الأهداف المرجوة، الذي بلغ عدد مستفيديه 58 ألفًا.

بالإضافة إلى برنامج الصحة المدرسية الذي يهدف الى توفير بيئة مدرسية تضمن حياة صحية جسدية ونفسية للطلاب والعاملين في المدرسة، واتباع نمط حياة صحي في سن مبكرة.

 

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