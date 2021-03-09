هل يجوز قراءة القرآن على المتوفى بعد مماته في المنزل؟ الخضير يجيب

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أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم قراءة القرآن على المتوفى بعد مماته في المنزل.

وقال الشيخ الخضير: “إن قراءة القرآن على الميت بعد خروج روحه بدعة، وأما ما جاء في قراءة سورة يس على الميِّت فالمراد به من سيموت، أي: على المحتضَر {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ} [الزمر: ٣٠]، يعني: ستموت وهم سيموتون.

وتابع الشيخ الدكتور عبدالكريم الخضير: “ذكر بعض أهل العلم أنها تُسَّهل خروج الروح، لكن بعد خروج الروح فالقراءة عليه بدعة”.