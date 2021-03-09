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التجارة تكشف سبب إغلاق مركز تجاري بالرياض.. وتشدد الرقابة على معارض السيارات

التجارة تكشف سبب إغلاق مركز تجاري بالرياض.. وتشدد الرقابة على معارض السيارات
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تواصل – فريق التحرير:

كشف متحدث وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، سبب إغلاق مركز تجاري شهير بالرياض، مؤكداً على إضافة العديد من النشاطات ضمن تشديد الإجراءات وفرض رقابة صارمة على عملها.

وأوضح أنه تم إغلاق مركز تجاري في الرياض بعد رصد حالة مصابة بكورونا وحالة أخرى مخالطة، مشيراً إلى أن الوزارة مكَّنت كل المتاجر من تخصيص تخفيضات لكل من تلقى اللقاح سواء الجرعة الأولى أم الثانية.

وقال متحدث الوزارة خلال مؤتمر وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، إن الرقابة الموجهة لمنع المخالفات ستشمل خلال الفترات المقبلة، معارض السيارات ومراكز الصيانة‎‎‏‎.

وأضاف أن المدة القادمة ستكون للتشديد على الجولات وكثافتها بالتعاون والشراكة مع مختلف الجهات الرقابية.

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