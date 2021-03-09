5 نصائح مهمة لنوم مريح وصحي يقدمها استشاري متخصص (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

قدم الدكتور صالح الدمّاس، استشاري الأمراض الصدرية وزراعة الرئة، استشاري أمراض واضطرابات النّوم، نصائح مهمة للنوم براحة وبشكل صحي.

وقال “الدمّاس” خلال لقائه على قناة “الرسالة”: “إذا لم يكن هناك مشكلة صحية عضوية أو نفسية فاتباع نمط حياة صحي كفيل بنوم صحي واستغراق فيه بساعات كافية”.

وأضاف: “تنظيم غذائك مهم جداً لنوم صحي.. إذا كنت ممن يتناول العشاء وجب أن يكون مبكراً جداً قبل ساعات كافية من موعد النوم”.

ونصح استشاري أمراض واضطرابات النوم من لديهم مشكلة في النوم بالإقلاع شبه الكامل عن المنبهات، وحث من يعانون من الأرق بعدم تناول أي مشروب يحتوي كافيين بعد الرابعة عصرا، ويشمل ذلك المشروبات الغازية وأيضا مشروبات الطاقة لدى الأطفال والمراهقين.

وشدد على ضرورة وأهمية ممارسة نشاط بدني كل يوم لمدة نصف ساعة على الأقل كالمشي أو الجري أو أي نشاط بدني آخر”.

وأضاف: “تقليل عدد الساعات التي تقضيها على جوالك والأجهزة الذكية وخاصة وقت النوم، وهي مشكلة يعاني منها الكثيرون ولكن ضبط الوقت والنظام سيجعلك تتعود على ذلك”.

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية الابتعاد عن مسببات التوتر النفسي والأخبار السيئة، مشيرا إلى أن اتباع تلك النصائح يقضي على أكثر من 90% من حالات الأرق التي ليس لها مسبب مرضي.