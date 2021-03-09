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«الشؤون البلدية» تحذر محطات الوقود.. إيقاف ترخيص الخدمة بانتظار المخالفين

«الشؤون البلدية» تحذر محطات الوقود.. إيقاف ترخيص الخدمة بانتظار المخالفين
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، متابعة إلتزام كافة محطات الوقود في المملكة بتوفير منتج البنزين بنوعيه.

وشددت عبر حسابها الرسمي في “تويتر” على متابعتها لتشغيل شاشات عرض أسعار الوقود الإلكترونية ومطابقتها لاشتراطات شاشة عرض الأسعار الإلكترونية الصادرة من الوزارة، وذلك تفادياً لإيقاع العقوبات وإيقاف ترخيص الخدمة.

ودعت وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى الإبلاغ عن المحطات المخالفة من خلال الاتصل على الرقم التالي (940).

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