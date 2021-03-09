هيئة الصحة العامة تعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط ورابط التقديم

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت هيئة الصحة العامة (وقاية) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بالرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه:
• المسمى الوظيفي:
– مُدقق داخلي أول.
• شروط الوظائف:
1- درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، إدارة الأعمال، أمن المعلومات) أو ما يعادلها.
2- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال التدقيق.
3- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).
4- إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).
• التقديم على الوظائف
وأوضحت هيئة الصحة العامة (وقاية) أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي:(اضغط هنـــا).