هيئة الصحة العامة تعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط ورابط التقديم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الصحة العامة (وقاية) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بالرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه:

• المسمى الوظيفي:

– مُدقق داخلي أول.

• شروط الوظائف:

1- درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، إدارة الأعمال، أمن المعلومات) أو ما يعادلها.

2- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال التدقيق.

3- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).

4- إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).

• التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة الصحة العامة (وقاية) أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي:(اضغط هنـــا).