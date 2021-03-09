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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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هيئة الصحة العامة تعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط ورابط التقديم

هيئة الصحة العامة تعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط ورابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الصحة العامة (وقاية) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بالرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه:

• المسمى الوظيفي:

– مُدقق داخلي أول.

• شروط الوظائف:

1- درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، إدارة الأعمال، أمن المعلومات) أو ما يعادلها.

2- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال التدقيق.

3- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).

4- إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).

• التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة الصحة العامة (وقاية) أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي:(اضغط هنـــا).

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