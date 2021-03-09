بعد قرار الداخلية بعدم تمديد احترازات كورونا.. إليكم الممنوع والمسموح به

تواصل – فريق التحرير:

بدأت مؤسسات المملكة أمس الأول الأحد تطبيق قرار وزارة الداخلية الجديد، بعدم تمديد الإجراءات الاحترازية المتخذة في 21 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 3 فبراير 2021م، وفي 2 رجب 1442هـ الموافق 14 فبراير 2021م، وذلك بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وما تضمنه من مؤشرات مطمئنة بشأن مستجدات المنحنى الوبائي في مناطق المملكة.

“تواصل” ترصد لكم الممنوع والمسموح به بعد صدور قرار الداخلية بعدم تمديد الإجراءات الاحترازية، ودخوله حيز التنفيذ قبل يومين.

الممنوعات بأمر الداخلية

قررت الداخلية عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بإيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة، أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، ونحوها والصالات المراكز الرياضية، وتقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 23 رجب 1442هـ الموافق 7 مارس 2021م، باستثناء الإجراءات التالية:

-استمرار إيقاف المناسبات والحفلات كافة؛ ويشمل ذلك حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لتلك الأغراض، وذلك حتى إشعار آخر.

– بقاء الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عند (20) شخصاً.

وشدّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بتلك الإجراءات، بما فيها استمرار توزيع الصلوات على الجنائز في المقابر على جميع أوقات اليوم، وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة للأنشطة كافة، وذلك للمحافظة على الصحة العامة للمجتمع، وحماية المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية على جميع المستويات.

وأكد أنه ستتم زيادة حملات التفتيش خلال المرحلة القادمة، للتأكد من التزام جميع الأفراد والمنشآت بالإجراءات الاحترازية، وتوقيع الغرامات على المخالفين.

وأوضح المصدر أن جميع الإجراءات الاحترازية تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.

ألعاب المطاعم

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بياناً مهماً بشأن إعادة فتح نشاط مواقع الألعاب في المطاعم.

وأوضحت الوازرة في بيانها عبر حسابها الرسمي على “تويتر” استمرار إغلاق المواقع المخصصة لألعاب الأطفال في جميع المطاعم حتى إشعار آخر، واستثناء مواقع الألعاب بالمطاعم المخصصة للأغراض الترفيهية كنشاط رئيسي لها وأساسي في تقديمها للخدمات.

وأكدت الوزارة أن استثناء المطاعم ذات الطايع الترفيهي يأتي بسبب الاشتراطات التشغيلية المطبقة عليها مشبقا، والمتعلقة بمساحاتها التي تسمح بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وشددت على ضرورة تطبيق مطاعم الخدمات الترفيهية والألعاب التي ستعود للعمل غدا الأحد، جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية المطبقة على غيرها من المنشآت التابعة للبلديات، من حيث تقليل الطاقة الاستيعابية وتطهير الألعاب التابعة لها.

المناسبات والحفلات

وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان استمرار إيقاف كافة المناسبات والحفلات وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

بروتوكولات الأسواق وصالونات التجميل

شددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على ملاك المطاعم والمقاهي وصالونات التجميل النسائية ومحال الحلاقة والعاملين فيها بالالتزام ببروتوكولات عودة النشاطات المحدثة، التي يتم العمل بھا بداية من اليوم للحد من انتشار فيروس “كورونا” المُستجد.

ودعت الوزارة الجميع إلى تنفيذ البروتوكولات الوقائية المتبعة في المطاعم والمقاهي المتمثلة في التباعد الجسدي في أماكن انتظار وتسلّم الطلبات وعدم التزاحم والتدافع عند المداخل والمخارج، وعدم المشاركة لأكثر من مجموعة على طاولة واحدة، مشددة على الملاك الالتزام بتطبيق بروتوكولات مراقبة الأعراض والإبلاغ عن الحالات في المنشآت.

وأشارت إلى استمرار إيقاف جميع المناسبات وحفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها بقاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات، فضلاً عن إغلاق قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة والتابعة للفنادق، وإيقاف إقامة المناسبات في الاستراحات والمخيمات المستخدمة لهذه الأغراض.

وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين الالتزام باشتراطات تشييع الجنائز والصلاة عليها.

كما أكدت حرصها على استمرار حملات التوعية والرقابة المكثفة للحفاظ على سلامة المجتمع، وأنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات على المحال التي لا تلتزم ببروتوكولات التعامل مع العملاء، لافتة النظر إلى أن الامتثال للإجراءات الاحترازية سيسهم في حماية المجتمع وتجاوز جائحة كورونا.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد أعلنت عن تطبيقها البرتوكولات الصادرة عن هيئة الصحة العامة “وقاية” لإعادة فتح وضبط عدد من الأنشطة شملت: صالونات التجميل النسائية، والمطاعم والمقاهي، وأسواق النفع العام، وقاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات، ومحال الحلاقة، واشتراطات تشييع الجنائز والصلاة عليها، وذلك بناء على التطورات والقرارات الصادرة بعدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بإيقاف بعض الأنشطة، ولضمان سلامة المجتمع ومنع انتشار الفيروس.

عقوبات صارمة

شددت وزارة الداخلية على ضرورة التقيد بالتعليمات الصادرة بشأن المطاعم والمقاهي، متوعدة المخالفين بعقوبات قاسية.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ستقوم بإغلاق المنشأة المخالفة لذلك لمدة ( 24 ) ساعة، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الأولى يكون الإغلاق لمدة ( 48 ) ساعة، ولمدة ( أسبوع ) في حال تكرارها للمرة الثانية، ولمدة ( أسبوعين ) للمرة الثالثة ، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة وأكثر، يكون إغلاق المنشأة لمدة ( شهر ) ، مع عدم الإخلال بتطبيق أي عقوبة أخرى مقررة في شأن تلك المخالفات.

وتهدف وزارة الداخلية من هذه الإجراءات الحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا ، وأنها تخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية إذا تطلب الأمر ذلك ، وتدعو الجميع لاستشعار مسؤوليتهم والالتزام بالتوجيهات والتقيد بالإجراءات تحقيقا للمصلحة العامة.

الداخلية تحذر

حذر المتحدث الأمني لوزارة ‎الداخلية من خطورة مواقع الطلبات الخارجية للمطاعم والمقاهي، مشددا على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية عند مواقع وعدم الازدحام عند منافذ البيع.

وأكد متحدث ‎الداخلية، خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة، أن هناك ارتباط بين عدد ‎المخالفات في المناطق وارتفاع الإصابات بكورونا بها، لافتا إلى أن التقييم مستمر في تطبيق الإجراءات الوقائية بمختلف المناطق وحال ثبت التهاون في أي منطقة سيتم تصعيد الإجراءات حسب مقتضيات الحاجة.

وأضاف:”سوف تكون هناك مخالفة بحق من يخالف الإجراءات حتى وإن تلقى اللقاح”، متابعا: “مخالفة التجمعات في المناسبات تكون على من حضر ودعى لها وكذلك صاحب المنشأة”.

وحث متحدث الداخلية الجميع على الإبلاغ عن أية مخالفات للإجراءات الاحترازية، مؤكدا الحفاظ على السرية التامة للمُبلغ وكافة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.