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«شعاع ليزر في الذراع» بدلا من جراحة استبدال المفاصل..تقنية جديدة

«شعاع ليزر في الذراع» بدلا من جراحة استبدال المفاصل..تقنية جديدة
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تواصل – ترجمة:

تمكن علماء من تطوير تقنية جديدة لعلاج التهاب المفاصل والركبتين وتمنع الحاجة إلى جراحة استبدال المفاصل، وتعتمد على شعاع ليزر أكثر سطوعًا من الشمس بنحو 100 مرة.

وتعتمد التقنية التي طورها باحثون من تايوان على إدخال ضوء الليزر في أحد أوردة الذراع، حيث يعتقد الباحثون أنه يسرع من تدفق الدم حول الجسم، مما يجلب المزيد من العناصر الغذائية والأوكسجين لتسريع إصلاح الأنسجة التالفة في المفاصل المهترئة.

ويُحفز شعاع الليزر إطلاق الخلايا الجذعية، وهي الخلايا الرئيسية للجسم التي يمكن أن تساعد في تكوين أنسجة جديدة. وتم استخدام هذه التقنية في تجربة سريرية في تايوان شملت 20 مريضًا يعانون من هشاشة العظام في الركبة، مع مقارنة النتائج مع دواء وهمي، حيث يتم إيقاف تشغيل الليزر، وفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

الانفصال العظمي يعد من أكثر أنواع التهاب المفاصل شيوعاً ، وينتج عن التآكل التدريجي للغضروف الممتص للصدمات الذي يغطي نهايات المفاصل، وتتراوح العلاجات بين مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية إلى العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات مثل الإيبوبروفين، وحقن الستيرويد لتقليل الالتهاب والألم.

وفي أحدث تجربة، سيتم إجراء العلاج بالليزر، المعروف باسم تشعيع الدم بالليزر داخل الأوعية، عبر ألياف الليزر التي يتم إدخالها في وريد بالذراع باستخدام قسطرة.

ويتم تشغيل الليزر لمدة 60 دقيقة، مرة واحدة يوميًا لمدة خمسة أيام متتالية، ويُعتقد أن الإشعاع أو الطاقة التي ينتجها الليزر تساعد على تدفق الدم بشكل أفضل. ويمكن للدم أيضًا أن يحمل المزيد من الأكسجين، وهو بروتين خلايا الدم الحمراء الذي ينقل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.

ومن المأمول أن يقدم العلاج بالليزر الذي استخدم لأول مرة لعلاج أمراض القلب في الثمانينيات بديلاً لعلاج التهاب المفاصل في المستقبل.

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