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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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توجيه عاجل من أمير الرياض بتعليق نشاط البيع في سوق الطيور بالخرج

توجيه عاجل من أمير الرياض بتعليق نشاط البيع في سوق الطيور بالخرج
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تواصل – فريق التحرير:

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بتعليق نشاط البيع في سوق الطيور بحراج الخالدية في محافظة الخرج لكثرة مرتاديه وضعف التقيد بالإجراءات الاحترازية، وتشديد الرقابة على الباعة العشوائيين وتكثيف التواجد الأمني لرصد مخالفي الإجراءات الاحترازية في الأماكن التي تشهد ازدحامًا مثل السوق الداخلي وجامع أحمد بن حنبل ومسجد الأوقات بسوق الماشية ومسجد صناعية السيارات.

كما وجه سموه فرع وزارة الشؤون الإسلامية في المنطقة بضرورة تفعيل دور المراقبين التابعين لإدارة المساجد والتأكيد على أئمة المساجد والمؤذنين في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

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