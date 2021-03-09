طبيب روسي يكشف عن مشروبات تساعد على خفض ضغط الدم

تواصل – وكالات:

كشف طبيب روسي عن بعض المشروبات التي تساعد على تقليل ضغط الدم.

ووفقاً لـ”سبوتنيك” أكد الطبيب الروسي فيكتور ليشين أن الكركدية، والشاي الأخضر المهدئ يساعدان في تقليل ارتفاع ضغط الدم.

وقال: إن فعالية الشاي الأخضر مع ارتفاع ضغط الدم ترجع إلى تأثير مضادات الأكسدة، مضيفاً أن الكركدية مفيد بشكل عام لأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأشار ليشين إلى فعالية الشاي المهدئ لتقليل ارتفاع ضغط الدم: “نحتاج إلى أدوية مهدئة، شاي بلسم الليمون، هناك نوع من العلاقة مع الجهاز العصبي، أي أنه إذا تم تهدئة الجهاز العصبي ببعض الأدوية، فيمكن أن ينخفض ​​الضغط أيضًا”.

وخلص المعالج إلى أنه بالنسبة لمشاكل ارتفاع ضغط الدم، من المهم أيضًا ضمان نوم صحي وتهوية المبنى بانتظام والحد من النشاط البدني.